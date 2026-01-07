Radamel Falcao, futbola geri döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kolombiya futbolunun simge isimlerinden, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yaz Millonarios FC ile yollarını ayıran Radamel Falcao, aradan geçen 6 ayın ardından yeniden eski takımına döndü ve sözleşme imzaladı.

39 yaşındaki deneyimli golcü, futbol kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı.

"FUTBOL OYNAMAYI ÖZLEDİM"

Takıma yeniden katıldığı için heyecan duyduğunu aktaran Radamel Falcao, "Futbol oynamayı özledim. Yeniden gollerimi atmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

GALATASARAY'DA SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMAMIŞTI

Avrupa'da attığı gollerle adından çokça söz ettiren yıldız isim, Galatasaray kariyerinde ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayarak beklentilerin altında kalmıştı.

Sarı-kırmızılılarda toplamda 43 maça çıkan deneyimli forvet, 20 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.