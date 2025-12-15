Real Madrid deplasmanda Alaves'i yendi

- Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında deplasmanda Alaves'i 2-1 yendi.
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Alaves, Real Madrid'i ağırladı.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Real Madrid'in gollerini 24. dakikada Kylian Mbappe ile 76. dakikada Rodrygo attı.
Alaves'in tek sayısını 68. dakikada Carlos Vicente kaydetti.
ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı müsabakada 78 dakika oyunda kaldı.
Bu sonuçla puanını 39 yapan Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Sevilla'yı konuk edecek.
18 puanda kalan Alaves ise Osasuna deplasmanına gidecek.