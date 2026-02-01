Real Madrid, son dakika golüyle Rayo Vallecano'yu yıktı

- Real Madrid, LaLiga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano'yu 2-1 yendi.
- Maçta, Vinicius Junior ve Mbappe'nin golleriyle galibiyete ulaşıldı.
- Maçta Rayo Vallecano'dan iki oyuncu kırmızı kart gördü.
İspanya LaLiga'nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.
MAÇ ÖNCESİ TEPKİ
Real Madridli taraftarlar, son dönemden alınan sonuçlarla birlikte takıma gösterdikleri protestoya Rayo Vallecano maçında da devam etti.
Real Madridli taraftarlar, ısınmaya çıkan oyuncularını ıslıkladı.
BELLINGHAM SAKATLANDI
Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jude Bellingham, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Real Madrid'de Bellingham yerine 10. dakikada Brahim Diaz oyuna dahil oldu.
REAL ÖNE GEÇTİ, VALLECANO EŞİTLİĞİ YAKALADI
Real Madrid, 15. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Rayo Vallecano, karşılaşmanın 49. dakikasında Jorge De Frutos'un attığı golle Real Madrid karşısında 1-1'lik eşitliği buldu.
ARDA, 77 DAKİKA OYNADI
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı. Arda Güler, bu dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.
RAYO 10 KİŞİ KALDI
Rayo Vallecano, Pathe Ciss'in 80. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.
PENALTI KARARI VE GOL
Real Madrid, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mbappe, 90+10. dakikada takımının ikinci golünü attı ve Real Madrid, maçı 2-1'lik skorla kazandı.
SON ANLARDA BİR KIRMIZI DAHA!
Rayo Vallecano'da Josep Maria Chavarria Perez de 90+13. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.