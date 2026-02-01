Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a set vermedi

- Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray'ı 3-0 yendi.
- Maç sonucunda Fenerbahçe 16. galibiyetini alırken, Galatasaray 6. mağlubiyetini yaşadı.
- Maç Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.
Sultanlar Ligi'nin 19. haftası dev bir maça sahne oldu.
Massimo Barbolini yönetimindeki Galatasaray ile Marcello Abbondanza'nın çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ezeli rakiplerin kıyasıya mücadelesinde kazanan Fenerbahçe oldu.
KAZANAN FENERBAHÇE
Konuk takım sarı-lacivertliler, derbide rakibi Galatasaray'ı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
75 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Uğur Ateş
Galatasaray: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Carutasu, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sylla, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol)
Fenerbahçe: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani (Gizem Örge, Cristina, Sude Hacımustafaoğlu, Kocas)
Setler: 19-25, 13-25, 23-25
Süre: 75 dakika (26, 20, 29)