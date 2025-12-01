Real Madrid üst üste 3. beraberliğini aldı

- Real Madrid, La Liga'nın 14. haftasında Girona ile 1-1 berabere kaldı.
- Arda Güler ilk 11'de başlayarak 45 dakika oynadı.
- Real Madrid'in puanı 33'e, Girona'nın ise 12'ye yükseldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
La Liga'nın 14. haftasında Girona, Real Madrid'i konuk etti.
REAL MADRİD, ARDA GÜLER’İN OYNADIĞI MAÇTA BERABERE KALDI
Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Girona'nın golünü 45. dakikada Azzedine Ounahi kaydederken Real Madrid 67. dakikada Kylian Mbappe(P) ile eşitliği sağladı.
Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika oyunda kaldı.
Real Madrid'in Kylian Mbappe ile 40. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 33 olurken Girona'nın puanı ise 12'ye yükseldi.
Real Madrid, La Liga'nın 15. haftasında Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Girona ise Elche'ye konuk olacak.