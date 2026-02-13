Başakşehir-Beşiktaş maçında gözler teknik direktörlerde: Sergen Yalçın ve Nuri Şahin karşı karşıya geliyor

- Başakşehir ile Beşiktaş 22. haftada karşılaşacak.
- Sergen Yalçın ve Nuri Şahin arasındaki geçmişteki söz düellosu, maçı daha da önemli kılıyor.
- İkilinin bu kez sahadaki mücadelesi merakla bekleniyor.
Süper Lig'de bu hafta Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Zorlu karşılaşma, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Başakşehirli mevkidaşı Nuri Şahin açısından büyük önem taşıyor.
Daha önce söz düellosuna giren Sergen Yalçın ve Nuri Şahin, bu kez sahada birbirlerine meydan okuyacak.
"DORTMUND'A HOCA OLMAK KOLAY MI?"
Bilindiği üzere siyah-beyazlı ekibin teknik adamı Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Alman devi Dortmund'un Nuri Şahin'i göreve getirmesine "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" sözleriyle tepki göstermişti.
NURİ ŞAHİN: REYTİNG OLSUN, ONA SALLAYAYIM BUNA SALLAYAYIM...
Şahin ise Yalçın'ın bu sözlerine cevap vermişti.
Şahin, şunları söylemişti:
"Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım. Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok."