Başakşehir-Beşiktaş maçında gözler teknik direktörlerde: Sergen Yalçın ve Nuri Şahin karşı karşıya geliyor

Süper Lig'de bu hafta Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Zorlu karşılaşma, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Başakşehirli mevkidaşı Nuri Şahin açısından büyük önem taşıyor.

Daha önce söz düellosuna giren Sergen Yalçın ve Nuri Şahin, bu kez sahada birbirlerine meydan okuyacak.

"DORTMUND'A HOCA OLMAK KOLAY MI?"

Bilindiği üzere siyah-beyazlı ekibin teknik adamı Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Alman devi Dortmund'un Nuri Şahin'i göreve getirmesine "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" sözleriyle tepki göstermişti.

NURİ ŞAHİN: REYTİNG OLSUN, ONA SALLAYAYIM BUNA SALLAYAYIM...

Şahin ise Yalçın'ın bu sözlerine cevap vermişti.

Şahin, şunları söylemişti: