Real Madrid’in Filistin için yapamadığını Athletic Bilbao yaptı

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Filistin topraklarında soykırım yapıyor...

Filistinli makamlardan yapılan duyuruda hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 964’e, yaralı sayısının da 165 bin 312’ye yükseldiğini bildirdi.

Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanırken tüm dünyadan Filistin'e yönelik destekler geliyor.

FİLİSTİN BAYRAĞINI STADA SOKTURMADILAR

Çeşitli futbol kulüpleri ve yıldız isimlerde Gazze'ye destek çağrısı yapıyor.

Ancak konuya ilişkin dün yaşanan bir olay görenlerin tepkisini çekti.

İspanya ekibi Real Madrid'in Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi.

ÇÖPE ATTILAR

Santiago Bernabeu Stadı görevlileri, Filistin bayrağıyla stada girmeye çalışan Olimpik Marsilya taraftarlarını uyararak "Filistin bayrağıyla içeriye giremezsiniz" sözleriyle engelledi.

Fransız taraftarların elindeki Filistin bayraklarını toplayan güvenlik görevlileri, bayrakları stat girişindeki çöp kutusuna attı.

ATHLETIC BILBAO'DAN ANLAMLI DESTEK

Madrid cephesinin bu skandal hareketine ise belki de en güzel cevap bir diğer İspanyol ekibi Athletic Bilbao'dan geldi.

Bilbao taraftarları, İngiltere temsilcisi Arsenal ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.

Estadio de San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek veren kırmızı-beyazlı takımın taraftarları, "Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız" yazılı pankarta yer verdi.