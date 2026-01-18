Ümraniyespor, Serikspor'a 5 attı

- Ümraniyespor, 1. Lig'in 21. haftasında Serikspor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
- Barış Ekincier, Ümraniyespor adına hat-trick yaparak dikkat çekti.
- Ümraniyespor puanını 24'e çıkarırken, Serikspor 26 puanda kaldı.
1. Lig'de 21. hafta maçında Ümraniyespor ile Serikspor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi takım Ümraniyespor oldu.
ÜMRANİYESPOR, 5 GOLLE GÜLDÜ
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3, 21 (penaltı) ve 31. dakikada Barış Ekincier, 68. dakikada Engjell Hoti ve 89'da Cebio Soukou kaydetti.
Ev sahibi Ümraniyespor'da bu sezon 20. maçına çıkan Barış Ekincier, yaptığı hat-trick sonrası gol sayısını 4'e yükseltti.
LİGDEKİ DURUM
Bu galibiyetin ardında Ümraniyespor puanını 24'e yükseltti. Serikspor 26 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Ümraniyespor, Hatayspor'a konuk olacak. Serikspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.