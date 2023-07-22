Ronaldo hayranları Lionel Messi'nin golüne kurmaca diyor Lionel Messi'nin MLS'teki ilk maçında frikikten son dakikada gol atması Ronaldo hayranlarını da harekete geçirdi.

Cruz Azul - Inter Miami maçının son saniyelerinde takımına galibiyet golünü getiren Lionel Messi, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Frikik golüyle başta ABD olmak üzere tüm dünyada bir kez daha adından söz ettiren Arjantinli yıldız, Twitter'da da tartışma konusu oldu.

"Messi'nin golü kurmaca"

Ronaldo hayranları Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Messi'nin golünün kurmaca olduğunu iddia etti.

Topların sertliğinin 1-2 numara düşük olduğu, lige gelen yıldızların gol atabilmesi için kurmaca pozisyonların hazırlandığı ligde isterse 50 metreden gol atsın bir önem taşımıyor.

Bu paylaşım sonrası Messi ve Ronaldo hayranları bir kez daha birbirine düştü.