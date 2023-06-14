Sacha Boey'e nazar değdi! Fransa U21 kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'ın oyuncusu Sacha Boey sakatlandı. Ayak bileğinden problem yaşayan genç oyuncu, Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.
Boey'nin tedavisi için İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Galatasaray sağlık heyeti ve milli takım doktorları arasındaki istişarelerden sonra tedaviye başlanacak.
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Maçlar 21 Haziran - 8 Temmuz'da
Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası, Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 21 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.