Sadio Mane kadro dışı bırakıldı Bayern Münih'in deplasmanda Manchester City'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Sadio Mane'nin, Leroy Sane'yi yumrukladığı iddia edilmişti. Alman devi, Senegalli yıldız ile ilgili kararını açıkladı.

Bayern Münih'te, Leroy Sane'ye yumruk atan Senegalli yıldız Sadio Mane kadro dışı bırakıldı. Yıldız oyuncu, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte yer almıştı. Sözleşmesi feshedilebilir Daily Mail'in iddiasına göre ise, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi feshedilebilir. Bayern Münih, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun, Bundesliga'da bu hafta oynanacak olan Hoffenheim maçında kadroda olmayacağını ve ayrıca para cezası alacağı bilgilerine yer verildi. Gözden Kaçmasın Sadio Mane ve Leroy Sane arasında yumruklu kavga Haberin Detayları