Bayern Münih'te, Leroy Sane'ye yumruk atan Senegalli yıldız Sadio Mane kadro dışı bırakıldı. Yıldız oyuncu, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte yer almıştı.
Sözleşmesi feshedilebilir
Daily Mail'in iddiasına göre ise, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi feshedilebilir.
Bayern Münih, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun, Bundesliga'da bu hafta oynanacak olan Hoffenheim maçında kadroda olmayacağını ve ayrıca para cezası alacağı bilgilerine yer verildi.