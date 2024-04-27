Sheffield United, Premier Lig'de küme düştü Sheffield United, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Newcastle United'a 5-1 yenilerek küme düşen ilk takım oldu.

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İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Sheffield United karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Newcastle 5-1'lik skorla kazandı ve konuk ekip Sheffield United bu sonuçla küme düştü.

İlk devre berabere bitti

Sheffield United, 5. dakikada Anel Ahmedhodzic'in golüyle öne geçti. Newcastle, 26. dakikada Alexander Isak'ın golüyle eşitliği sağladı ve devreye 1-1'lik skorla gidildi.

Sheffield United, bitime 3 hafta kala düştü

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Newcastle, 54. dakikada Bruno Guimaraes, 61. dakikada penaltıdan Alexander Isak, 65. dakikada Ben Osborn'un kendi kalesine ve 72. dakikada Callum Wilson'ın golleriyle 3 puanı aldı.

Premier Lig'e bu sezon yükselen Sheffield United, 16 puanda kaldı ve bitime 3 hafta kala Premier Lig'den düşmesi kesinleşti.

Newcastle United, ligdeki yerini korudu

Newcastle United ise puanını 54'e yükselterek 7. sıradaki yerini korudu ve UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti için 1 puan üstündeki Manchester United'ı takibini sürdürdü.

Sheffield United, gelecek hafta Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Newcastle ise Burnley deplasmanına gidecek.