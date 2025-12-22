Nuri Şahin: Başakşehir’in hak ettiği yer 7.'lik değil

Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 5-1 mağlup eden Başakşehir’de teknik direktör Nuri Şahin, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, “Takımımı tebrik ediyorum. Hem oyun hem skor anlamında tatmin edici bir galibiyet aldık. Çalıştığımız bir pozisyondan gol yememize rağmen oyunun kontrolü bizdeydi. Maçın başından sonuna kadar hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

"7.'LİK BU TAKIMIN GERÇEĞİ DEĞİL"

Sezon boyunca kredi kaybettiklerini ve süreci adım adım ilerlettiklerini dile getiren Şahin, hedef belirlemekten ziyade oyunu oturtmaya odaklandıklarını söyledi:

Başakşehir her zaman hedefi olan bir kulüp. Ancak bu sadece sözle olmuyor, sahada göstermek gerekiyor. Biz bunu yapmaya başladık. Başakşehir’in hak ettiği yer 7’nci sıra değil.

SHOMURODOV'A ÖVGÜ: "ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU"

Özbek golcü Eldor Shomurodov’un performansına özel parantez açan Şahin, oyuncunun merkezde daha etkili olduğunu belirterek, “Oyun zekası çok yüksek. Bloklar arasında oynayabilen, top alışverişi çok değerli bir futbolcu. Kulübümüzü bu transfer için tebrik ediyorum” diye konuştu.

DENİZ TÜRÜÇ KARARI NET: "ARTIK BİZİMLE OLMAYACAK"

Deniz Türüç hakkında alınan karara da değinen Şahin, “Deniz çok kıymetli bir oyuncu ve bize önemli katkılar verdi. Ancak aldığımız kararla artık bizimle birlikte olmayacak. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum” dedi.

"BENİM İÇİN ASIL OLAN 3 PUAN"

Skordan bağımsız olarak kazanmanın önemine vurgu yapan genç teknik adam, “5-1 de kazansak 1-0 da kazansak analizimiz aynı olur. Bu tür maçlarda oyuncu kazanmak önemli. Bugün Umut Güneş’in gol atması bunun bir örneği. Benim için en önemli şey 3 puandı ve bunu aldık” ifadelerini kullandı.

TRANSFER MESAJI: KALİTE Mİ, GENÇ YATIRIM MI?

Ara transfer dönemine ilişkin planlarını da paylaşan Şahin, “Kadromuz değerli ancak güçlendirmek kolay değil. İki yolumuz var; ya kaliteyi artıracağız ya da genç yeteneklere yatırım yapacağız. Shomurodov gibi hazır oyuncular ya da Fayzullayev gibi geleceğe yatırım yapılan isimler… Başakşehir bu iki denge üzerinden ilerleyecek” diyerek sözlerini tamamladı.