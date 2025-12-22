Burak Yılmaz: Bu mağlubiyetin sorumluluğu bana ait

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 17’nci haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Burak Yılmaz, maça istekli başladıklarını ancak bireysel hataların skoru belirlediğini ifade etti.

Yılmaz, "Maça gelirken hem antrenmanlarda hem de mental olarak çok istekliydik. Ancak çok basit hatalarla goller yedik. Attığımız gol güzeldi ama çalıştığımız yerlerden gol yemek moral bozdu. Asıl üzücü olan, oyun disiplininden kopmamız. Skor ne olursa olsun bu disiplini kaybetmememiz gerekiyor" dedi.

"BU YENİLGİYİ TAMAMEN ÜZERİME ALIYORUM"

Takımın son haftalarda yoğun bir mental ve fiziksel süreçten geçtiğini vurgulayan Yılmaz, hafta içinde yaşanan gelişmelerin oyuncular üzerinde etkili olduğunu belirtti:

Oyuncularım 0 puandan 23 puana gelerek büyük bir emek verdi. Bu süreç onları yordu. Hafta içindeki duygusal durumun, fark edilenden daha fazla etkisi oldu. Bu yüzden bugünkü mağlubiyeti tamamen kendi üzerime alıyorum.

"İKİNCİ YARIYA DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYORUZ"

Ligin ikinci yarısına daha kararlı bir şekilde başlamak istediklerini dile getiren Burak Yılmaz, “Şu anki üzüntüm sadece bugüne ait. Yarından itibaren yeniden konsantre olacağız. Devre arası bizim için önemli bir fırsat. Hem takımı dinlendireceğiz hem de yeni bir başlangıç yapacağız” diye konuştu.

"DİREKT İLK 11 OYUNCULARI ALMAK İSTİYORUM"

Ara transfer dönemine dair net konuşan Yılmaz, “Mevkilerimiz belli. Bir kanat forvet, sol bek veya sol stoper oynayabilen bir oyuncu ve 6-8 numara pozisyonunda oynayacak bir futbolcu istiyorum. Rotasyon için değil, doğrudan ilk 11’de oynayacak 3 net oyuncuya ihtiyacımız var. Bütçemizi de düşünerek hareket edeceğiz” dedi.

KIRMIZI KART YORUMU: "HAKEM KÜFÜR DEDİ DİYORSA İNANMAK ZORUNDAYIZ"

Kevin Rodrigues’in kırmızı kart görmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz, hakem kararına saygı duyulması gerektiğini belirtti: