Sırbistan Süper Ligi'ndeki maçta kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti

- Sırbistan Süper Ligi'ndeki Mladost Lucani - FK Radnicki 1923 maçında kalp krizi geçiren teknik direktör Mladen Zizovic yaşamını yitirdi.
- Zizovic, takımının galip durumda olduğu sırada fenalaşarak yere yığıldı ve hastaneye kaldırıldı.
- Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve futbol dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.
Sırbistan'da futbol dünyasını üzüntüye boğan bir olay meydana geldi.
Sırbistan Ligi'nde oynanan Mladost Lucani - FK Radnicki 1923 maçı korkunç bir şekilde yarıda kaldı.
TEKNİK DİREKTÖR MAÇ OYNANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Konuk takımın teknik direktörü Zizovic, takımının 2-0 önde götürdüğü maç sırasında kalp krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli hoca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Maç sırasında ölüm haberini alan futbolcular büyük üzüntü yaşadı.
OYUNCULAR ÖLÜM HABERİNİ STATTA ALDI
Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Zizovic'in 22. dakikada bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Zizovic daha önce sırasıyla FK Radnik Bijeljina, HSK Zrinjski Mostar, FK Sloboda Tuzla, Al-Kholood, FC Shkupi ve FK Borac Banja Luka takımlarını da çalıştırmıştı.