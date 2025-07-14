Sporting Lisbon'un genç oyuncusu kampa bilgisayar kasasıyla geldi

Portekiz ekibi Sporting Lisbon'un kampında eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

Takımın genç savunmacılarından Eduardo Quaresma, kampa gelirken yanında büyük bir bilgisayar kasası getirdi.

KAMPA GELİRKEN BİLGİSAYAR KASASINI DA GETİRDİ

Bazı oyuncular, esprili bir şekilde Quaresma'ya takılarak "Sezon kampına mı geliyorsun yoksa e-spor turnuvasına mı?" ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medya hesaplarında paylaşılırken Quaresma'nın bu hareketi, kampın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.

KULÜPTEN ESPRİLİ PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Öte yandan Sporting kulübü de bu eğlenceli anı kaçırmadı.

Sosyal medya hesaplarından Ricardo Esgaio, Gonçalo Inacio ve tabii ki videoyu çeken St. Juste’nin bulunduğu o kareyi paylaşarak taraftarlarla buluşturdu.