Tecavüzden hapse giren Robinho'yu arkadaşı savundu: Herkesin rızası vardı Brezilyalı futbolcu Robinho'nun avukatı, yıldız oyuncunun tecavüz suçlaması sebebiyle Brezilya'da çektiği hapis cezasında neler yaptığına dair konuştu.

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40 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcu Robinho, tecavüz suçlaması sebebiyle Brezilya'da çektiği hapis cezasına adapte olmaya çalışıyor.

'The Sun' gazetesi, Robinho'nun cezaevinde 600 saatlik bir temel elektronik kursu aldığını bildirdi.

Kurs, Brezilya Evrensel Enstitüsü tarafından mahkumlara gelecekte serbest bırakılmalarına hazırlık olarak yeni beceriler öğretmek üzere tasarlanan bir cezaevi çalışma programının parçası.

Avukatından açıklama

Robinho'nun avukatı Mario Rosso Vale, "Hoşuna gidip gitmediğini söylemek zor ama zaman geçirmesine yardımcı oluyor." dedi.

Brezilya formasını 100 kez giyen ve kariyeri boyunca 70 milyon eurodan fazla para kazanan Robinho, bu kursun ardından cezaevinde televizyon, radyo ve diğer aletleri tamir edebilecek.

Robinho'nun avukatı Mario Rosso Vale, Ryan Parry'ye yaptığı açıklamada, eski futbolcunun mart ayında hapse girdiğinden bu yana örnek bir mahkum olduğunu doğruladı ve şu ifadeleri kullandı: "Robinho başını öne eğmiyor ve sakin bir şekilde ilerliyor. Örnek bir mahkum oluyor ve diğer mahkumlarla hiçbir sorun yaşamadı."

Avukat, Robinho'ya cezaevinde düzenlenen küçük oyunlara katılabilmesi için birkaç futbol ayakkabısı verildiğini açıkladı.

9 yıl hapis cezası aldı

Kariyeri boyunca; Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Brezilyalı oyuncu, 2013 yılında Milan'da bir 'toplu tecavüz' eyleminde bulunduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Robinho'nun arkadaşı Claytinho ise "Bir bir grup seks partisi yaptık ve herkesin rızasıyla yaptık. Tecavüzcüler hapishanelerde çürümeli ancak Robinho bir tecavüzcü değil." ifadelerini kullanmıştı.