Tottenham, Everton'u 3 golle yıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham, deplasmanda Everton'a konuk oldu.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 3-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 19 ile 45+6. dakikalarda Micky van de Ven ve 89. dakikada Pape Matar Sarr attı.

TOTTENHAM, CHELSEA İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla birlikte Tottenham, ligdeki puanını 17'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Everton ise 11 puanla 14. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Tottenham, Chelsea'yi konuk edecek. Everton, Sunderland'e konuk olacak.