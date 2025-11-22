Abone ol: Google News

Union Saint-Gilloise, ligde Cercle Brugge'u yendi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nin 15. haftasında Cercle Brugge'u 2-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 20:23
  • Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nde Cercle Brugge'u 2-0 yendi.
  • Golleri Promise David ve Raul Florucz attı.
  • Bu galibiyetle USG, 36 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Belçika Pro Lig 15. hafta maçında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise (USG) sahasında Cercle Brugge'yi ağırladı.

Stade Joseph Marien'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

USG'ye galibiyeti getiren golleri Promise David ve Raul Florucz kaydetti.

LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜLER

Bu sonuçla birlikte USG 36 puana çıkarak ligdeki liderliğini sürdürdü. Cercle Brugge ise 12 puanda kaldı.

MAÇ SALI GÜNÜ

Galatasaray, Belçika ekibini Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü ağırlayacak.

