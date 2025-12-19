Napoli, İtalya Süper Kupa'da finale çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Süper Kupa yarı final maçında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 2-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada David Neres ve 63. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti.

GEÇEN YIL MILAN KAZANMIŞTI

Bu sonuçla birlilkte Antonio Conte ve öğrencileri, geçen yıl katılamadıkları, 2023'te ise finalde Inter'e kaybettikleri kupada finale yükseldi.

Milan ise, geçtiğimiz yıl Inter'i 3-2 yenerek, İtalya Süper Kupa'yı müzesine taşımıştı. Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, bu kez yarı finalde turnuvaya veda etti.

NAPOLI RAKİBİNİ BEKLİYOR

Napoli, 22 Aralık Pazartesi günü finalde Bologna-Inter karşılaşmasının galibiyle kozlarını paylaşacak.

Bologna-Inter maçı, 19 Aralık Cuma günü oynanacak.