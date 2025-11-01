Vincent Aboubakar, Azerbaycan'da gollerine devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Neftçi Bakü ile Kapaz karşı karşıya geldi.

Neftci Arena'da oynanan mücadeleyi Neftçi Bakü 5-1 kazandı.

Neftçi Bakü'ye galibiyeti getiren goller Emin Mahmudov, Vincent Aboubakar ve Bassala Sambou(2) ve Freddy Vargas'tan geldi. Kapaz'ın tek golünü ise Sadiq Shafiyev kaydetti.

ABOUBAKAR, 68 DAKİKA FORMA GİYDİ

Ligimizde daha önce Hatayspor ve Beşiktaş formaları giyen Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü formasıyla mücadelede 68 dakika süre alırken 1 de gol kaydetti.

LİGDEKİ DURUM

Neftçi Bakü, bu galibiyetle puanını 15'e çıkarırken Kapaz ise 3 puanda kaldı.

Neftçi Bakü önümüzdeki hafta deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Kapaz ise Sabah Bakü'yü konuk edecek.

3 MAÇTA 4 GOL ATTI

Azerbaycan ekibiyle 3 resmi maça çıkan 33 yaşındaki isim, boş geçmedi.

Yıldız isim Aboubakar, bu karşılaşmalarda 4 kez ağları sarsmayı başararak yeni kariyerine görkemli bir başlangıç yaptı.