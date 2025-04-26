Wolverhampton, Leicester City karşısında üç puanı kaptı

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İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Molineux Ground'da oynanan maçı ev sahibi takım Wolverhampton, 3-0'lık net skorla kazandı.

WOLVERHAMPTON, 3 GOLLE KAZANDI

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Matheus Cunha, 56. dakikada Jörgen Strand Larsen ve 85. dakikada Rodrigo Martins Gomes attı.

Leicester City'de Jamie Vardy, 72. dakikada penaltıyı değerlendiremedi.

GALİBİYET SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, bu galibiyetle birlikte Premier Lig'deki galibiyet serisini altı maça çıkardı.

LEICESTER CITY, KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Bu sonucun ardından Wolverhampton, 41 puana yükseldi. Premier Lig'den düşmesi daha önce kesinleşen Leicester City, 18 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Wolverhampton, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Leicester City, sahasında Southampton ile karşılaşacak.