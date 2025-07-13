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Fenerbahçe Tarık Çetin transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Rizespor'dan ayrılan Tarık Çetin'i transfer etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
13.07.2025 19:50
Fenerbahçe Tarık Çetin transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe'nin son transferi resmen açıklandı..

Sarı-Lacivertli kulüp Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin'i 1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Ailemize yeniden hoş geldin Tarık Çetin

Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde yetişen kaleci Tarık Çetin’le anlaşma sağladı.

28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tarık Çetin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Eshspor Haberleri