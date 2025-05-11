Fenerbahçe'de Diego Carlos ile yolların ayrılması bekleniyor

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Fenerbahçe'de gündem yeni sezon...

Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar'da hedefi 12'den vursa da Diego Carlos, beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER FİYASKOSU

11,5 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçında oyundan alınan ilk isim oldu.

YOLLAR AYRILACAK

Öğrenilen bilgilere göre, senelik 4 milyon euro kazanan Diego Carlos ile yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.

SAKATLIĞI NEDENİYLE 15 MAÇ KAÇIRDI

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'de 15 maç kaçıran Diego Carlos, Kayserispor ve Başakşehir maçlarında oyundan alınan ilk isim olmuştu.

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 5 maça çıkan Carlos, 1 mücadelede sarı kart gördü.

11,5 MİLYON EUROYA ALINDI

Fenerbahçe, ocak ayında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 11,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek, Diego Carlos'u kadrosuna katmıştı.

32 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli formayı 188 dakika giyebildi.

TARAFTAR SKRINIAR'I İSTİYOR

Fenerbahçe'nin devre arasında PSG'den kiraladığı stoper Skriniar, takımı savunmakla kalmıyor, skor da üretiyor.

Son haftalarda golleriyle ön plana çıkan tecrübeli yıldız, taraftarın sevgilisi durumunda. Başkan Ali Koç, "Skriniar bir lider. Onun gibi 4 oyuncu daha alacağız" diyerek duydukları memnuniyeti dile getirmişti.

Taraftar da 30 yaşındaki oyuncunun bir an önce transferinin bitirilmesini ve gelecek sezon da onu izlemek istediğini her fırsatta belirtiyor.