Enes Ünal yine sakatlandı! İşte dizinin son görüntüsü...

Milli futbolcumuz Enes Ünal, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Kariyerinde ciddi sakatlıklar yaşayan Enes Ünal'ın idmanda çekilmiş bir fotoğrafında dizinin son durumu, taraftarları endişelendirdi.

DİZİNDEKİ SAKATLIK İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Birçok ameliyat geçiren Ünal'ın dizinde derin izler kaldığı görüldü.

İşte Enes'in dizinin son hali...

YİNE SAKATLANDI

Sakatlıktan yeni çıkan ve uzun bir süre sonra İngiltere Federasyon Kupası'nda Newcastle United ile oynadıkları maçta ilk kez ilk 11'de şans bulan Enes Ünal, 28. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Evanilson'a bırakmıştı.

Bournemouth'un teknik direktörü Andoni Iraola ise milli futbolcu Enes Ünal'ın bir süre sahalardan uzak kalacağını söylemişti.

"BİR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Karşılaşma sonrasında 28 yaşındaki milli futbolcunun durumunu değerlendiren Iraola, "Bir yıl sonra yaşadığı sakatlıktan sonra ona ilk kez ilk 11'de yer vermeyi iyi bir fikir olarak düşündük. Yedek kulübesinden daha fazla dakika alıyordu, bugün de formunu geliştirmeye devam etmesi için 45-55 dakika oynayabileceğini düşündük. Sağ uyluk kasında bir sakatlık var. Bir süre sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullanmıştı.