Fenerbahçe'de iki isim ön plana çıkıyor: İsmail Kartal ve Volkan Demirel Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türk hocayla çalışacağız sözlerinin ardından iki isim ön plana çıktı. Fenerbhaçe İsmail Kartal ya da Volkan Demirel'den birisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

ensonhaber.com Fenerbahçe dün Olağan Mali Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Gergin bir ortamda gerçekleşen toplantıda Ali Koç dikkat çekici ifadeler kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı konuşmada gelecek sezon için Türk hoca ile çalışacaklarını açıkladı. Profili çizdi Ali Koç, Türk hocayla çalışacaklarını açıkladıkları konuşmasında, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza." ifadelerini kullanmıştı. Gözden Kaçmasın Ali Koç: Camiayı bilen yerli hoca ile anlaşacağız Haberin Detayları İki isim öne çıkıyor Koç, isim vermeden 2 Türk hocanın öne çıktığını belirtirken, bunların kim olduğu netlik kazanmaya başladı. İsmail Kartal ve Volkan Demirel ön plana çıkıyor Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile masaya oturması bekleniyor. 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak Ali Koç'un anlaşmaya vardığı 2 isimden biri Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yönetim kurulu ile yapılacak son toplantılarda fikirler alındıktan sonra Koç, son kararını verecek.