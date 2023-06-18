Fenerbahçe'de iki isim ön plana çıkıyor: İsmail Kartal ve Volkan Demirel
ensonhaber.com

dün Olağan Mali Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Gergin bir ortamda gerçekleşen toplantıda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı konuşmada gelecek sezon için Türk hoca ile çalışacaklarını açıkladı.

Profili çizdi

Ali Koç, Türk hocayla çalışacaklarını açıkladıkları konuşmasında, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza." ifadelerini kullanmıştı.

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İki isim öne çıkıyor

Koç, isim vermeden 2 Türk hocanın öne çıktığını belirtirken, bunların kim olduğu netlik kazanmaya başladı.

İsmail Kartal ve Volkan Demirel ön plana çıkıyor

Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda İsmail Kartal ve ile masaya oturması bekleniyor.

1+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Ali Koç'un anlaşmaya vardığı 2 isimden biri Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yönetim kurulu ile yapılacak son toplantılarda fikirler alındıktan sonra Koç, son kararını verecek.