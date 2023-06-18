Fenerbahçe'de iki isim ön plana çıkıyor: İsmail Kartal ve Volkan Demirel

Fenerbahçe dün Olağan Mali Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Gergin bir ortamda gerçekleşen toplantıda Ali Koç dikkat çekici ifadeler kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı konuşmada gelecek sezon için Türk hoca ile çalışacaklarını açıkladı.
Profili çizdi
Ali Koç, Türk hocayla çalışacaklarını açıkladıkları konuşmasında, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza." ifadelerini kullanmıştı.
İki isim öne çıkıyor
Koç, isim vermeden 2 Türk hocanın öne çıktığını belirtirken, bunların kim olduğu netlik kazanmaya başladı.
İsmail Kartal ve Volkan Demirel ön plana çıkıyor
Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile masaya oturması bekleniyor.
1+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Ali Koç'un anlaşmaya vardığı 2 isimden biri Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Yönetim kurulu ile yapılacak son toplantılarda fikirler alındıktan sonra Koç, son kararını verecek.