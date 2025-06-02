Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrıldı

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Fenerbahçe'de bir dönem daha sona erdi...

Takımın kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ardından bir ayrılık daha yaşandı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe'de 3 sezondur görev yapan Portekizli Sportif Direktör Mario Branco dönemi kapandı.

Fenerbahçe, futbol takımı sportif direktörü Mario Branco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

3 YIL GÖREV YAPTI

2022 yazında 'Fenerbahçe Futbol Direktörlüğü' görevine gelen Mario Branco, 2023 yazında ise sportif direktör olmuştu.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise sportif direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Branco'ya hizmetleri için teşekkür edilerek, "Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisine kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.