Fransa'da lisanslı sporcularının kişisel verileri çalındı

Fransa Futbol Federasyonu'nun açıklamasında futbol kulüplerinin kurumsal yönetişim ve lisanslı sporcularıyla ilgili kullandığı yazılım programının siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Söz konusu programdaki verilerin çalındığı, federasyonun olayla ilgili şikayetçi olduğu ifade edildi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"

Federasyonun yazılım programını ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığı belirtilen açıklamada çalınan kişisel veriler arasında lisanslı sporcuların adı, soyadı, doğum tarihi, adresi ve telefon numarası gibi bilgilerin bulunduğu kaydedildi.