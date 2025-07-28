1 yıldır oynamıyordu: Eski Galatasaraylı Serge Aurier, İran'a transfer oldu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, aynı yılın devre arasında Nottingham Forest'ten Serge Aurier'i transfer etmişti.

Sezonun büyük bölümünü sakatlıklarla geçiren 32 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayla sadece 4 maça çıkabilmişti.

4 MAÇTA ANCA OYNAYABİLDİ

Yalnızca 71 dakika sahada kalabilen ve gol/asist katkısı sağlayamayan Aurier performansıyla da taraftarın tepkisini toplamıştı.

SERBEST KALDI

Galatasaray'ın opsiyonu kullanmadığı, Nottingham'ın da sözleşmesini feshettiği Fildişi Sahilli oyuncu serbest kaldı.

1 YIL SONRA KULÜP BULDU

1 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kulüpsüz olan 32 yaşındaki sağ bek sonunda bir kulüp bulabildi.

Aurier, İran ekiplerinden Persepolis ile anlaştı.