1 yıldır oynamıyordu: Eski Galatasaraylı Serge Aurier, İran'a transfer oldu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, aynı yılın devre arasında Nottingham Forest'ten Serge Aurier'i transfer etmişti.
Sezonun büyük bölümünü sakatlıklarla geçiren 32 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayla sadece 4 maça çıkabilmişti.
4 MAÇTA ANCA OYNAYABİLDİ
Yalnızca 71 dakika sahada kalabilen ve gol/asist katkısı sağlayamayan Aurier performansıyla da taraftarın tepkisini toplamıştı.
SERBEST KALDI
Galatasaray'ın opsiyonu kullanmadığı, Nottingham'ın da sözleşmesini feshettiği Fildişi Sahilli oyuncu serbest kaldı.
1 YIL SONRA KULÜP BULDU
1 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kulüpsüz olan 32 yaşındaki sağ bek sonunda bir kulüp bulabildi.
Aurier, İran ekiplerinden Persepolis ile anlaştı.