12 Dev Adam'ın zaferi Avrupa basınında: Türkiye oyunuyla ezdi

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı eleyen Türkiye, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

12 DEV ADAM AVRUPA'YI SALLADI

Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Yunanistan'a büyük üstünlük kurarak, salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

24 yıl sonra Avrupa şampiyonasında finale çıkan ay-yıldızlılar, pazar günü saat 21.00'de Almanya ile karşı karşıya gelecek.

12 Dev Adam'ın bu başarısı Avrupa basınında ses getirdi.

İşte atılan manşetler...

"TÜRKİYE OYUNUYLA EZDİ"

L'Équipe

"Türkiye, Giannis Antetokounmpo'nun Yunanistan'ını ezip geçerek EuroBasket finaline yükseldi."

"MÜKEMMEL BİR PERFORMANS"

Marca

"Mükemmel Türkiye, Antetokounmpo'yu minimuma indirdi ve ilk Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Neredeyse mükemmel bir basketbol performansı, Türkiye'yi 2001'den bu yana ilk, tarihindeki ikinci Eurobasket finaline taşıdı."

"ŞENGÜN VE OSMANİ, ANTETOKOUNMPO'YU EZDİ"

AS

"Alperen Şengün ve Ercan Osmani'nin Türkiye'si Antetokounmpo'yu ezdi. Ergin Ataman, Euroleague'deki son başarılarına yakışır bir Türkiye Milli Takımı kurdu ve Almanya ile altın madalya için mücadele edecek. Yunanistan dağıldı."

The Athletic

"Yunanistan'ı 94-68'lik ezici bir skorla mağlup eden Türkiye, EuroBasket finaline yükseldi."

"YUNANİSTAN'IN HİÇ ŞANSI YOKTU"

Kicker

"Yunanistan'ın hiç şansı yoktu: Türkiye'nin muhteşem performansı. Yunanistan'ı 94:68'lik ikna edici bir skorla mağlup eden Türkiye, Basketbol Avrupa Şampiyonası finaline yükseldi."

BILD

"Türk milli takımı, süperstar Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan'ı 94:68'lik skorla mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar önde gitti."

La Gazetta

"Yunanistan Milli Takım'ı, Türkiye'nin üstünlüğüne boyun eğdi ve 68-94'lük bir mağlubiyet aldı."