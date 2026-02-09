21. hafta geride kaldı! Süper Lig'de görünüm

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 21. hafta oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış gününde Kayserispor-Kocaelispor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçları yapıldı.

Günün ilk maçında Kocaelispor, deplasmanda Kayseri temsilcisini 2-1 mağlup etti.

Aynı saate başlayan müsabakalarda Fenerbahçe, Başkent ekibini 3-1, Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

GALATASARAY, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Süper Lig'de 21. haftayı lider geçti.

Bu hafta konuk olduğu Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ligdeki 16. galibiyetini aldı.

Bu sezon ayrıca 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, 52 puana yükseldi.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren Galatasaray 21. hafta mücadelelerinin ardından liderlik koltuğunu korudu.

Sarı-lacivertliler de sahasında Gençleribiriliği'ni 3-1'lik skorla geçerek puan farkının açılmasına izin vermedi.

SONUÇLAR

Süper Lig'de 21. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük-Antalyaspor: 1-0

Samsunspor-Trabzonspor: 0-3

Eyüpspor-Başakşehir: 1-2

Konyaspor-Göztepe: 0-0

Rizespor-Galatasaray: 0-3

Beşiktaş-Alanyaspor: 2-2

Kayserispor-Kocaelispor: 1-2

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-1

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3-1

PUAN DURUMU

GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLAR OYNANACAK

Ligde 22. hafta, 13 Şubat Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak.

Saat 20.00'de lider Galatasaray, Eyüpspor'u, Antalyasor ise Samsunspor'u konuk edecek.

Haftanın öne çıkan mücadelelerinde 14 Şubat Cumartesi günü zirve takibini sürdüren Trabzonspor ile Fenerbahçe, 15 Şubat Pazar günü ise Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

22. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

13 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray-Eyüpspor

20.00 Antalyaspor-Samsunspor

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Rizespor

17.00 Alanyaspor-Konyaspor

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK

17.00 Göztepe-Kayserispor

20.00 Başakşehir-Beşiktaş

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük