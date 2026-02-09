21. hafta geride kaldı! Süper Lig'de görünüm

- Süper Lig'de 21. hafta, oynanan 3 maçla sona erdi ve Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
- Galatasaray, Rizespor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini Fenerbahçe'nin 3 puan önünde sürdürdü.
- 22. hafta 13 Şubat'ta Galatasaray-Eyüpspor ve Antalyaspor-Samsunspor maçlarıyla başlayacak.
Süper Lig'de 21. hafta oynanan 3 maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış gününde Kayserispor-Kocaelispor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçları yapıldı.
Günün ilk maçında Kocaelispor, deplasmanda Kayseri temsilcisini 2-1 mağlup etti.
Aynı saate başlayan müsabakalarda Fenerbahçe, Başkent ekibini 3-1, Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
GALATASARAY, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Galatasaray, Süper Lig'de 21. haftayı lider geçti.
Bu hafta konuk olduğu Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ligdeki 16. galibiyetini aldı.
Bu sezon ayrıca 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, 52 puana yükseldi.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren Galatasaray 21. hafta mücadelelerinin ardından liderlik koltuğunu korudu.
Sarı-lacivertliler de sahasında Gençleribiriliği'ni 3-1'lik skorla geçerek puan farkının açılmasına izin vermedi.
SONUÇLAR
Süper Lig'de 21. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Fatih Karagümrük-Antalyaspor: 1-0
Samsunspor-Trabzonspor: 0-3
Eyüpspor-Başakşehir: 1-2
Konyaspor-Göztepe: 0-0
Rizespor-Galatasaray: 0-3
Beşiktaş-Alanyaspor: 2-2
Kayserispor-Kocaelispor: 1-2
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-1
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3-1
PUAN DURUMU
GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLAR OYNANACAK
Ligde 22. hafta, 13 Şubat Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak.
Saat 20.00'de lider Galatasaray, Eyüpspor'u, Antalyasor ise Samsunspor'u konuk edecek.
Haftanın öne çıkan mücadelelerinde 14 Şubat Cumartesi günü zirve takibini sürdüren Trabzonspor ile Fenerbahçe, 15 Şubat Pazar günü ise Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
22. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
13 Şubat Cuma:
20.00 Galatasaray-Eyüpspor
20.00 Antalyaspor-Samsunspor
14 Şubat Cumartesi:
14.30 Gençlerbirliği-Rizespor
17.00 Alanyaspor-Konyaspor
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe
15 Şubat Pazar:
14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK
17.00 Göztepe-Kayserispor
20.00 Başakşehir-Beşiktaş
16 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük