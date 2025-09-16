37 yaşındaki Juan Mata'dan 1 yıllık imza

İspanyol yıldız Juan Mata, kariyerine Avustralya'da devam etme kararı aldı.
2022-23 sezonunda Galatasaray'da top koşturan ve geçtiğimiz sezon Avustralya ekiplerinden Western Sydney forması giyen Juan Mata'nın yeni takımı belli oldu.
AVUSTRALYA EKİBİYLE İMZALADI
37 yaşındaki Juan Mata, Avustralya'nın bir başka temsilcisi Melbourne Victory ile 1 yıllık kontrat yaptı.
Melbourne Victory, Mata transferini resmen duyurdu.
GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI
Öte yandan Avrupa futbolunun önemli isimlerinden biri olan Juan Mata, 2022-2023 sezonunda İngiliz devi Manchester United’dan ayrılarak Galatasaray’a transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Mata, Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kadroda da yer aldı.