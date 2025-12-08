Beşiktaş - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürüyor...

Bu kapsamda Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Ve mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

İşte 2 takımında sahaya çıkacağı ilk 11...

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Emirhan, Gökhan Sazdağ, Orkun, Ndidi, Jota Silva, Cerny, Cengiz, El-Bilal Toure

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ, "DOLMABAHÇE"DE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine 8 puan bıraktı.

Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak 13. haftada ise iç sahada Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evinde oynadığı son 3 mücadelede 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, olası 9 puanın yalnızca birini cebine koydu.

Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadelelerin tamamında seyircisi önünde üstün duruma geçmesine rağmen bunu koruyamadı.