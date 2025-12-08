Abone ol: Google News

Rafa Silva, Gaziantep'e karşı kadroda yok

Beşiktaş'ta bir süredir antrenmanlara çıkmaya başlayan Rafa Silva, Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 18:57
Rafa Silva, Gaziantep'e karşı kadroda yok
  • Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor.
  • Silva, Fenerbahçe derbisinden sonra antrenmanlara geri döndü.
  • Ancak Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürmeye devam ediyor...

Fenerbahçe derbisinin ardından antrenmanlara çıkmayan ve bu süreç krize dönüşen Portekizli yıldız, geride bıraktığımız haftada antrenmanlara geri döndü.

KADRODA YOK 

Yıldız ismin Gaziantep FK karşısında kadro olup olmayacağı merak ediliyordu.

Silva, Gaziantep FK maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Eshspor Haberleri