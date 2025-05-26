39 yaşındaki Lukas Podolski'den yeni sözleşme

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Kariyerinde Bayern Mühih, Arsenal, Inter gibi takımlarda top koşturan, ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Lukas Podolski, yeşil sahalara veda etmişti.

Son olarak Polonya Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze forması giyen 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, taraftarları önünde geçen yıl yeşil sahalara veda etmişti.

Futbolu bıraktığını duyuran Podolski, kararını değiştirdi...

GEÇEN YIL BIRAKMIŞTI: FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

Gornik Zabrze kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 39 yaşındaki deneyimli futbolcu, sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Böylece Podolski, Polonya Ekstraklasa’da en az bir sezon daha top koşturacak.

Kulübün sezonun son maçı öncesinde, Korona Kielce karşılaşmasından hemen önce yaptığı duyuru, tribünlerde büyük alkışla karşılandı.

1-1 sona eren mücadele öncesinde stadyumda yapılan açıklamayla, Podolski’nin kariyerine bir yıl daha Gornik formasıyla devam edeceği resmileşti.

"HENÜZ DURMA NOKTASINDA DEĞİLİM"

Polonya'nın Zabrze kentinde büyüyen ve futbol yolculuğuna Almanya’da devam eden Podolski, profesyonel kariyerinin son durağında yuvaya dönmenin anlamını vurguladı.

"Gornik ve bu şehir benim evim. Burada büyüdüm, burası benim toprağım." diyen Podolski, şu sözlerle devam etti:

"Kariyerimi burada noktalamak istiyorum. Bu kararı vermek benim için kolay olmadı. Ama bir noktada durmanız gerekiyor. Henüz o noktada değilim."