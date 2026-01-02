4 büyüklerin transfer listesindeki futbolcular

- Ara transfer dönemi başladı ve kulüpler yeni oyuncularla anlaşabilecek.
- Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ocak maçlarında yeni transferlerini oynatamayacak.
- 4 büyüklerin transfer listesinde Salih Özcan, Luis Henrique, Mohamed Salah gibi isimler bulunuyor.
Futbolda ara transfer dönemi başladı...
Kış transferi 6 Şubat'ta sona erecek.
Yeni transferler, Süper Lig'in 18. haftasından itibaren maç kadrolarında yer alabilecek.
4 BÜYÜKLERİN GÜNDEMİNDE HANGİ OYUNCULAR VAR?
Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ocak ayında oynayacakları ikişer maçta yeni transferlerini oynatamayacak.
Yeni oyuncular, Avrupa kupalarında şubat ayından itibaren yer alabilecek.
Bu kapsamda 4 büyüklerin transfer gündemindeki oyuncuları sizler için listeledik.
İşte o liste...
BEŞİKTAŞ
Salih Özcan
Filip Jörgensen
Luis Henrique
Emmanuel Agbadou
Thilo Kehrer
Ferdi Kadıoğlu
GALATASARAY
Onyedika
Manuel Ugarte
Mohamed Salah
Anthony Dennis
Axel Disasi
Ruben Neves
FENERBAHÇE
Anthony Musaba
Christoph Nkunku
El Karouani
Adem Yeşilyurt
Rocco Reitz
Kim Min-jae
Artem Dovbyk
Alexander Sörloth
Mert Günok
TRABZONSPOR
Jocelin Ta Bi
Adem Yeşilyurt
Chibuike Nwaiwu
Ahmed Kutucu
Oğuz Aydın
Umut Nayir
Christ Tape
Mykhavko