4 büyüklerin transfer listesindeki futbolcular

Futbolda ara transfer döneminin başlamasının ardından kulüpler bugünden itibaren yeni oyuncularıyla sözleşme imzalayabilecek. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesindeki futbolcular...

Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 12:54
  • Ara transfer dönemi başladı ve kulüpler yeni oyuncularla anlaşabilecek.
  • Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ocak maçlarında yeni transferlerini oynatamayacak.
  • 4 büyüklerin transfer listesinde Salih Özcan, Luis Henrique, Mohamed Salah gibi isimler bulunuyor.

Futbolda ara transfer dönemi başladı...

Kış transferi 6 Şubat'ta sona erecek.

Yeni transferler, Süper Lig'in 18. haftasından itibaren maç kadrolarında yer alabilecek.

4 BÜYÜKLERİN GÜNDEMİNDE HANGİ OYUNCULAR VAR?

Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ocak ayında oynayacakları ikişer maçta yeni transferlerini oynatamayacak.

Yeni oyuncular, Avrupa kupalarında şubat ayından itibaren yer alabilecek.

Bu kapsamda 4 büyüklerin transfer gündemindeki oyuncuları sizler için listeledik.

İşte o liste...

BEŞİKTAŞ

Salih Özcan

Filip Jörgensen

Luis Henrique

Emmanuel Agbadou

Thilo Kehrer

Ferdi Kadıoğlu

GALATASARAY

Onyedika

Manuel Ugarte

Mohamed Salah

Anthony Dennis

Axel Disasi

Ruben Neves

FENERBAHÇE

Anthony Musaba

Christoph Nkunku

El Karouani

Adem Yeşilyurt 

Rocco Reitz

Kim Min-jae

Artem Dovbyk

Alexander Sörloth

Mert Günok

TRABZONSPOR

Jocelin Ta Bi

Adem Yeşilyurt 

Chibuike Nwaiwu

Ahmed Kutucu

Oğuz Aydın

Umut Nayir

Christ Tape

Mykhavko

