Beşiktaş, Antalya kampı öncesi son antrenmanını İstanbul'da yaptı

- Beşiktaş, Antalya kampı öncesi son antrenmanını İstanbul'da gerçekleştirdi.
- Sergen Yalçın yönetimindeki kondisyon ve taktik çalışması basına kapalı gerçekleşti.
- Takım, bugün Antalya'daki kamp çalışmaları için hareket edecek.
Beşiktaş, devre arası hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
ANTALYA'YA GİDECEKLER
Siyah-beyazlılar, bugün saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket edecek.