Beşiktaş, Antalya kampı öncesi son antrenmanını İstanbul'da yaptı

Sergen Yalçın’ın yönetimindeki Beşiktaş, Antalya kampı öncesinde son idmanını gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 14:22
  • Beşiktaş, Antalya kampı öncesi son antrenmanını İstanbul'da gerçekleştirdi.
  • Sergen Yalçın yönetimindeki kondisyon ve taktik çalışması basına kapalı gerçekleşti.
  • Takım, bugün Antalya'daki kamp çalışmaları için hareket edecek.

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

ANTALYA'YA GİDECEKLER

Siyah-beyazlılar, bugün saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket edecek.

