A Milli Futbol Takımı, 17 yıl sonra Kocaeli'de maça çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli resmi olarak ilk, toplamda da 2. kez A Milli Takım'a ev sahipliği yapacak.

MİLLİLER, ŞİLİ'Yİ YENMİŞTİ

Ay-yıldızlılar, daha önce 20 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu'nda Şili ile özel maç yaparken, sahadan da 1-0 galip ayrılmıştı.

Bu mücadelenin ardından 17 yıl sonra Kocaeli'de, A Milli düzeyde karşılaşma oynanacak.

YENİ STADYUMDA İLK MAÇ

Ayrıca Gürcistan müsabakasıyla 2018 yılında hizmete açılan Kocaeli Stadyumu'nda ilk kez A Milli Futbol Takımı maça çıkacak.