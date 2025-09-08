Abone ol: Google News

A Milli Takım'dan 41 yıl sonra kötü rekor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 mağlup olan Türkiye, 1984'ten bu yana en farklı iç saha yenilgisini aldı.

Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 09:12
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 6-0 kazandı.

İLK MAĞLUBİYET FARKLI YENİLGİYLE OLDU 

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk puan kaybını yaşayarak 3 puanda kaldı. 

Alınan farklı yenilginin ardından A Milli Futbol Takımı, kötü bir rekor yaşadı.

84'TEN BU YANA EN FARKLI MAĞLUBİYET 

Milliler, bu maçtan önce iç sahada 14 Kasım 1984'te İngiltere'ye 8-0'lık skorla kaybetmişti.

