A Milli Takım'dan 41 yıl sonra kötü rekor 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 mağlup olan Türkiye, 1984'ten bu yana en farklı iç saha yenilgisini aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 6-0 kazandı. İLK MAĞLUBİYET FARKLI YENİLGİYLE OLDU Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk puan kaybını yaşayarak 3 puanda kaldı. Alınan farklı yenilginin ardından A Milli Futbol Takımı, kötü bir rekor yaşadı. 84'TEN BU YANA EN FARKLI MAĞLUBİYET 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 mağlup olan Türkiye, 1984'ten bu yana en farklı iç saha yenilgisini aldı. Milliler, bu maçtan önce iç sahada 14 Kasım 1984'te İngiltere'ye 8-0'lık skorla kaybetmişti.

