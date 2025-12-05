Galatasaray'da Mario Lemina oyuna devam edemedi

- Galatasaray-Samsunspor maçında Mario Lemina, 9. dakikada sakatlanarak devam edemedi.
- Lemina'nın yerine devre arasında Arda Ünyay oyuna girdi.
- Lemina, daha önce kas ağrıları nedeniyle de forma giyememişti.
Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada ev sahibi sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Mario Lemina, 9. dakikada Cherif Ndiaye ile girdiği mücadele sonrası sakatlandı.
Oyuna devam edemeyen Lemina'nın yerine devre arasında Arda Ünyay oyuna girdi.
32 yaşındaki Gabonlu oyuncu, son olarak kas ağrıları nedeniyle 25 Kasım'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında forma giyememişti.