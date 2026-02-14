ABB FOMGET, Çekmeköy Bilgidoğa'yı iki golle geçti

- ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 mağlup etti.
- Goller Ruth ve Kuc'tan geldi.
- ABB FOMGET, 42 puana yükselirken, Çekmeköy Bilgidoğa 20 puanda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Çekmeköy Bilgidoğa karşı karşıya geldi.
ABB FOMGET, konuk ettiği rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
Osmanlı Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 biten maçta başkent ekibinin gollerini, Ruth ve Kuc kaydetti.
SON ŞAMPİYON, PUANINI 42 YAPTI
Ligde 4. sırada yer alan son şampiyon ABB FOMGET, puanını 42'ye çıkardı.
Haftaya 11. sırada başlayan Çekmeköy Bilgidoğa ise 20 puanda kaldı.