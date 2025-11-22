ABB FOMGET, Gaziantep ALG Spor'a 8 attı!

- ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Gaziantep ALG Spor'u 8-1 yendi.
- İlk yarıyı 5-0 önde tamamlayan ABB FOMGET, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
- Gaziantep ALG Spor'un tek golünü Pereira kaydetti.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB FOMGET) ile Gaziantep ALG Spor karşı karşıya geldi.
Osmanlı Stadı'ndaki maçın ilk yarısını ABB FOMGET, 1. dakikada Abideen, 11. dakikada Rafa Sudre, 12. dakikada Arzu Karabulut, 17. dakikada Rukiye Kıyançiçek (kendi kalesine) ve 27. dakikada Milica'nın attığı gollerle 5-0 önde tamamlandı.
8 GOLLÜ GALİBİYET
Maçın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren ABB FOMGET, 59. dakikada Shmatko, 60. dakikada Olha ve 81. dakikada Kuc ile farkı artırarak sahadan 8-1 üstün ayrıldı.
Gaziantep ALG Spor'ın tek golünü, 77. dakikada Pereira kaydetti.