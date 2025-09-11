ABB FOMGET, SFK 2000 Saraybosna ile yenişemedi

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ilk maçının heyecanı yaşandı.
Teknik direktörlüğünü Hasan Vural'ın yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Avrupa Kupası'ndaki ilk maçına Bosna Hersek'in başkent Saraybosna'da çıktı.
FOMGET, SFK 2000 Saraybosna takımıyla karşı karşıya geldi.
GOL SESİ ÇIKMADI
ABB FOMGET, karşılaşmaya Mariasun, Maria Alves, Heidi Ruth, Gülbin Hız, Rafa Sudre, Blerta Smaili, Suliat Abideen, Ana Dias, Milica Mijatovic, Nayeli Rangel ve Armisa Kuc'tan oluşan 11'le başladı.
Asim Ferhatovic Hase Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi.
RÖVANŞ 18 EYLÜL'DE
Bu maçın rövanşı, 18 Eylül Perşembe günü Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak.