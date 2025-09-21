ABB FOMGET, yeni sezona hazır

Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü'nün başkanı Yalçın Demirkol, bu sezon da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Yalçın Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendikleri için üzgün olduklarını, lige odaklanacaklarını belirtti.

"ÇOCUKLAR ÇOK ÇALIŞTI"

Takımlarının hem UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri hem de daha sonra oynadıkları Avrupa Kupası'nda elinden geleni yaptığını anlatan Demirkol, şu değerlendirmede bulundu:

Çocuklar çok çalıştı. İyi bir futbol ortaya koyduk. Çok önemli maçlar yaptık. Güçlü rakipleri geçtik. Sahamızda Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımına penaltı atışları sonucunda yenilerek organizasyona veda ettik. Bir üst turu kıl payı kaçırdık. Artık lige odaklanacağız. Hedefimiz bu sezon da şampiyon olmak.

"YOL HARİTAMIZI ÇİZDİK"

Yalçın Demirkol, Kadın Futbol Süper Ligi'nin kalitesinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, transfer ve kadro çalışmalarını ona göre yaptıklarını söyledi.

Ligde bu yıl iyi takımların mücadele edeceğini aktaran Demirkol, şunları kaydetti:

Biz de yol haritamızı çizdik. Güçlü transferler yaptık, amacımız istikrarlı başarımızı korumak. En son Galatasaray'dan aynı zamanda mili takımımızda oynayan forvet oyuncusu Arzu Karabulut'u transfer ettik. Kadromuzu her geçen gün güçlendiriyoruz. Avrupa yolculuğunda önemli ve keyifli maçlar oynadık. Şimdi önümüzde yine lig var. Ligde şampiyon olup Avrupa'da yarım kalan hikayemize devam etmek istiyoruz.

RAKİP TRABZONSPOR

ABB FOMGET, geçen sezon oynadığı 26 maçta 23 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 70 puanla lig şampiyonu olmuştu.

Başkent ekibi, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.