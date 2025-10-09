ABB FOMGET'te hedef üçüncü kez şampiyonluk

Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Antrenörü Ali Eraslan, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını, sezon sonu şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Ali Eraslan ve takım kaptanı Selda Akgöz, hedefleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"ASLINDA HAZIR BİR ŞEKİLDE SEZONA BAŞLADIK DİYEBİLİRİZ"

Eraslan, sezona galibiyetlerle başladıkları için mutlu olduklarını ve yine şampiyonluk parolasıyla çalışmaları sürdürdükleri belirtti.

Üst üste 3 galibiyet almalarının takımı da motive ettiğini aktaran Eraslan, "Yoğun bir süreç geçirdik. Önce Şampiyonlar Ligi, sonra UEFA Avrupa Kupası maçları oynadık. Aslında hazır bir şekilde sezona başladık diyebiliriz. Birinci hafta sahamızda Trabzonspor'u, ikinci hafta deplasmanda Amedspor'u ve geçtiğimiz hafta da Antalyaspor'u güzel bir skorla geçtik. Kulübümüzüm hedefleri doğrultusunda amacımız her maçı kazanarak sezon sonunda şampiyonluğu elde etmek." ifadelerini kullandı.

"4'TE 4 YAPMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray ile 4. haftada oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Eraslan, "Bu maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp 4'te 4 yapmak istiyoruz. Umarım sezon boyunca hiçbir maçı kaybetmeden yolumuza devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTARLARIMIZIN KEYİFLİ ZAMANLAR GEÇİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Takıma yeni takviyeler yaptıklarını ve sezon sonu şampiyonluğa odaklandıklarını vurgulayan Ali Eraslan, şunları kaydetti:

Tecrübeli ve değerli oyuncular takımımıza dahil oldu. Takıma da entegre oldular. Artık FOMGET Türkiye'de kalitesini kanıtlamış bir takım oldu. Çünkü kadın sporu ve futbolu bizim için çok değerli. Amacımız ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek. Ankara'da oynadığımız bütün maçlara seyircilerimizi bekliyoruz. Taraftarlarımızın keyifli zamanlar geçireceğini düşünüyorum.

"HEDEFİMİZ HER ZAMANKİ ŞAMPİYONLUK"

Başkent ekibinin milli kalecisi ve kaptanı Selda Akgöz, iyi bir takım olduklarını ve ligde yeniden şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Ligde ABB FOMGET formasıyla üçüncü kez şampiyonluğu yaşamak istediğini belirten Selda Akgöz, "Bu yılki hedefimiz her zamanki şampiyonluk. Neden olmasın? İki yıl yaşadık bunu. Kariyerimize üçüncü bir şampiyonluk eklemek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyele sahibiz. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Uyum da sağladılar. Biz bir aile gibi hareket ediyoruz. Ligde 3'te 3 yaptık, çok mutluyuz. Hepimizin ortak hedefi şampiyonluk. Bu hafta Galatasaray maçımız var. Onu da kazanıp 4. galibiyetimizi almak istiyoruz. Sonraki hedefimiz Avrupa'da başarı." diye konuştu.

"ERYAMAN STADI'NI DOLDURDULAR"

Desteklerinden dolayı Ankaralı taraftarlara teşekkür eden Selda Akgöz, şu ifadeleri kullandı: