Abdülkerim Bardakcı'nın trafikte zor anları: Taraftar 'Pocikerim' diye bağırdı Trafikte karşılaştığı Abdülkerim Bardakcı'nın peşinden koşarcasına giden Galatasaraylı bir taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Taraftarın Bardakcı'ya yüksek sesle "Pocikerim! Pocikerim Sentarcı!" diye bağırdığı görüldü.