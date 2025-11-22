Abdülkerim Bardakcı'nın trafikte zor anları: Taraftar 'Pocikerim' diye bağırdı

- Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, trafikte bir taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
- Taraftar, Bardakcı'nın aracının peşinden koşarken "Pocikerim" diye bağırdı.
- Bu lakap, Galatasaraylı oyuncuların önceki sezon yaptığı bir dans nedeniyle verilmişti.
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, trafikte seyir halinde ilerlerken bir taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
O anlarda eline telefonunu alan taraftar, büyük bir heyecanla futbolcunun aracının peşine düştü.
ABDÜLKERİM'İN ARKASINDAN 'POCİKERİM' DİYE BAĞIRDI
Taraftar defalarca, "Pocikerim! Pocikerim Sentarcı! Poci! Poci!" diye seslendi.
O anlarda Abdülkerim'in sakinliğini koruyarak yoluna devam ettiği görüldü.
GOLLERDEN SONRA PODE SENTAR DANSI
Öte yandan geçtiğimiz sezon, Galatasaraylı oyuncuların gollerden sonra yaptığı 'Pode Sentar' dansı gündem olmuştu.
Yapılan dans sonrası Bardakcı'ya bazı taraftarlar tarafından 'Pocikerim' lakabı takıldı.