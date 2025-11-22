Abone ol: Google News

Abdülkerim Bardakcı'nın trafikte zor anları: Taraftar 'Pocikerim' diye bağırdı

Trafikte karşılaştığı Abdülkerim Bardakcı'nın peşinden koşarcasına giden Galatasaraylı bir taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Taraftarın Bardakcı'ya yüksek sesle "Pocikerim! Pocikerim Sentarcı!" diye bağırdığı görüldü.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 16:14
  • Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, trafikte bir taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
  • Taraftar, Bardakcı'nın aracının peşinden koşarken "Pocikerim" diye bağırdı.
  • Bu lakap, Galatasaraylı oyuncuların önceki sezon yaptığı bir dans nedeniyle verilmişti.

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, trafikte seyir halinde ilerlerken bir taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

O anlarda eline telefonunu alan taraftar, büyük bir heyecanla futbolcunun aracının peşine düştü.

ABDÜLKERİM'İN ARKASINDAN 'POCİKERİM' DİYE BAĞIRDI

Taraftar defalarca, "Pocikerim! Pocikerim Sentarcı! Poci! Poci!" diye seslendi.

O anlarda Abdülkerim'in sakinliğini koruyarak yoluna devam ettiği görüldü.

GOLLERDEN SONRA PODE SENTAR DANSI

Öte yandan geçtiğimiz sezon, Galatasaraylı oyuncuların gollerden sonra yaptığı 'Pode Sentar' dansı gündem olmuştu.

Yapılan dans sonrası Bardakcı'ya bazı taraftarlar tarafından 'Pocikerim' lakabı takıldı.

