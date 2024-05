Abdullah Avcı: Taraftarımızı üzmeyelim Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, kupada Fatih Karagümrük ile oynanacak rövanş öncesi uyarılarını yaparken "Final biletini alalım, taraftarımızı üzmeyelim" dediği öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'e erken havlu atan ve elinde tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kalan Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçında sürpriz yaşamak istemiyor.

İlk karşılaşmayı 3-2 kazanan bordo-mavili takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın futbolcularıyla yaptığı toplantıda, ''Bu sezon ligde zirvenin uzağında kaldık. Tek hedefimiz kupa kaldı. Finale çıkarak taraftarımızı sevindirelim." dedi.

"Şansı değerlendireceğiz"

Her oyuncusuna hazır olması gerektiği mesajını da veren tecrübeli çalıştırıcının, "İstemediğimiz sakatlıklar yaşıyoruz. Bu yüzden hepinize ihtiyacım var. Az süre alanlar da kendisini her an sahaya çıkacakmış gibi hazır tutmalı. Kritik haftalarda hepinize ihtiyacım var. Hepinizin yakaladığı şansı iyi değerlendireceğinden şüphem yok.'' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bordo-mavili taraftarlar da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rövanşa büyük ilgi gösterdi. Trabzonsporlu futbolseverler, satışa çıkan biletlerin büyük bir bölümünü tüketti.