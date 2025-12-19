Acun Ilıcalı: Hull City'i, Premier Lig'e taşımak için her şeyimi vereceğim

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te bu sezon oldukça başarılı bir grafik ortaya koyuyor.

Championship'te geçen yıl küme düşmekten son anda kurtulan Hull City, bu sezon ise Sergej Jakirovic yönetiminde sergilediği performansla 21 hafta sonunda 34 puanla ligde altıncı sırada yer alıyor.

"KADROMUZ LİGİN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

Takımın durumunu değerlendiren Acun Ilıcalı, "Öncelikle herkesin keyif aldığı ve oynamak istediği, bir aile takımı kurmak istedim. Şu anda başardığımız şey, bence oyuncuların bize gelmek istemesi. Diğer oyuncularla bize gelmeleri için konuşuyorlar. Bir oyuncu o kadar mutlu ki yeni oyuncular getiriyor. Bu yüzden şu anda kadromuzun ligdeki en iyi kadrolardan biri olduğunu söyleyebilirim." dedi.

SAKATLIKLAR...

Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Oyuncularımızın son derece iyi olduğunu göreceksiniz. Maalesef geçen yıl üç oyuncumuzun ön çapraz bağları yırtıldı ve bu bizi çok etkiledi. Şimdi sakatlıklardan kurtuldular." diye konuştu.

"KULÜBÜ PREMIER LİG'E TAŞIMAK İÇİN HER ŞEYİ VERECEĞİM"

Acun Ilıcalı, "Kadro gücümüzle kesinlikle ilk altı içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Hedefim elbette Premier Lig ama bu yıl onların gelişmesini istedim. Bu yıl ilk on gibi bir hedef koydum çünkü gelişme istiyorum ama Hull'un, taraftarlarının gurur duyacağı bir yerde olacağına eminim. Çünkü taraftarlarımız çok güzel, destekleyici ve onlarla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bu yüzden bu kulübü Premier Lig'e taşımak için her şeyi vereceğim çünkü bu güzel şehir ve bu güzel taraftarlar için olması gereken yer orası. Ama şunu söyleyebilirim, mutlu olduğum bir noktaya geldik." açıklamasında bulundu.

Hull City, ligdeki bir sonraki maçında cumartesi günü sahasında West Bromwich Albion ile karşı karşıya gelecek.