Adana Demirspor, Mustafa Alper Avcı'yla vedalaştı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu topladığı 2 puanla son sırada tamamlayan Adana Demirspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Adana ekibinde veda gerçekleşti.

Adana Demirspor, 28 Ocak 2025 tarihinde göreve getirilen teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırdı.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Kulübün açıklamasında Avcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Avcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.