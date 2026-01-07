Adana Demirspor, Salih Kavrazlı ile vedalaştı

- Adana Demirspor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Salih Kavrazlı ile yollarını ayırdı.
1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, takım kaptanı Salih Kavrazlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Mavi-lacivertli kulübün açıklamasında, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Salih ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
BAŞARILAR DİLENDİ
Açıklamada, kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen Salih Kavrazlı'ya kariyerinde başarı dilendi.