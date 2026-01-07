Abone ol: Google News

Adana Demirspor, Salih Kavrazlı ile vedalaştı

Adana Demirspor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Salih Kavrazlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 14:13
Adana Demirspor, Salih Kavrazlı ile vedalaştı
  • Adana Demirspor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Salih Kavrazlı ile yollarını ayırdı.
  • Kulüp, Salih Kavrazlı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
  • Salih Kavrazlı'ya kariyerinde başarılar dilendi.

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, takım kaptanı Salih Kavrazlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulübün açıklamasında, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Salih ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

BAŞARILAR DİLENDİ

Açıklamada, kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen Salih Kavrazlı'ya kariyerinde başarı dilendi.

